Спорт учебе не помеха

В День защиты детей награждены победители проекта «Молодежная лига Шымкента».

Торжественная церемония закрытия прошла на Центральном стадионе имени Кажимукана. Подведению итогов межшкольных соревнований предшествовала игра на поле стадиона двух футбольных команд, вышедших в финал Лиги. От исхода встречи зависело, кто станет победителем. В ходе напряженной игры команда школы-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина обыграла команду общеобразовательной средней школы № 90. Итог встречи – 3:1.

Команде школы-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина и достался главный приз – 20 млн тенге. На втором месте, соответственно, сборная общеобразовательной средней школы № 90, на третьем – юные футболисты школы-гимназии № 47 им. Т. Тажибаева.

Футбол – один из наиболее популярных видов спорта среди подростков, но участие городских школ в Молодежной лиге Шымкента пробудило интерес к волейболу, баскетболу и шахматам. Эти три вида спорта также включены в проект. И точно так же за победу в соревнованиях в качестве главной награды предусмотрен денежный приз в сумме 20 млн тенге. Общий фонд призовых составляет 80 млн тенге, это спонсорские средства.

Учитывая, что победный путь многих известных казахстанских спортсменов начался именно с триумфа на школьных спартакиадах, сегодня местные власти работают над тем, чтобы открыть дорогу в большой спорт как можно большему числу школьников, приобщить их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.

Интерес к Молодежной лиге в городе растет. В прошлом году в проекте участвовали 140 школ, а в этом году – уже 151. В состязаниях по четырем видам спорта в общей сложности принимали участие около 6 тыс. учащихся. Они соревновались в футболе, волейболе, баскетболе и в шахматах.

– Раньше я занимался футболом, до 7 класса, – рассказывает ученик 11 класса школы-гимназии № 8 им. М. Х. Дулати, а по совместительству – капитан школьной команды по баскетболу Ерсултан Ахметбек. – Последние три года с головой окунулся в баскетбол. Эту игру я сравниваю с оркестром, потому что важна каждая деталь, каждая мелочь сказывается на взаимопонимании и в конечном счете это влияет на результат. Причем это ценно не только на площадке, но и вне игры тоже.

Ерсултан признается, что ежедневно минимум два часа проводит на спортивной площадке. Это не мешает хорошей учебе, наоборот, дисциплинирует, учит правильно распределять время и строго следовать распорядку дня, чтобы все успеть. Тренировки для выпускника стали потребностью, да и в баскетбол он настолько втянулся, что решил связать свою дальнейшую жизнь со спортом.

Конечно, хорошей мотивацией стало то, что ученики школы-гимназии № 8 им. М. Х. Дулати в прошлом году стали победителями Молодежной лиги Шымкента. В тех первых соревнованиях команда играла практически в том же составе, что и в этот раз.

Год тренировок помог поднять игру на более высокий уровень. Команда практически не сомневалась в очередном грандиозном успехе. За такой самоувереннос­тью ребят стоят упорный труд, совершенствование приемов игры и регулярная физическая подготовка.

– Мы не знаем, на какие цели уйдут добытые нами для школы очередные 20 миллионов тенге, – сказал сразу после получения награды Ерсултан Ахметбек. – В прошлом году на призовые для школы купили интерактивные доски, которые очень помогают в учебе: есть Интернет, можно рисовать, все скачивать, составлять и конструировать. Это совсем другой уровень. Денег хватило, чтобы оборудовать такими дос­ками все школьные кабинеты.

Сборная школы-гимназии № 64 имени Ж. Аймауытова – новичок среди команд, участвовавших в соревнованиях Лиги. И с ходу волейболистки показали отменный результат, заняв третье место.

– Мы очень довольны своим результатом, – делится радостью ученица 9 класса Акниет Хасанова. – Спасибо учителю, который нас тренировал. Мы не подвели школу и, думаю, что в следующем году улучшим свой результат.

Главный приз в соревнованиях по волейболу достался команде общеобразовательной средней школы № 113 имени аль-Фараби, на втором месте – ученики школы-гимназии № 50 им. А. Байтурсынова.

В баталиях на шахматной доске равных не оказалось ученикам школы-лицея IT №9 им. О. Жолдасбекова. На втором месте – интеллектуалы школы-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина, на третьем – команда шахматистов школы-гимназии № 47 им. Т. Тажибаева.

Денежные призы обладателям первого места по каждому из четырех видов спорта вручил аким Шымкента Мурат Айтенов, по инициативе которого в прошлом году стартовал грандиозный спортивный проект.

– Молодежная лига Шымкента проводится в нашем городе во второй раз, – отметил Мурат Айтенов, поздравляя юных спортсменов с победой. – Проект реализован по поручению Президента страны и направлен на развитие массового спорта и воспитание молодежи в патрио­тическом духе. Ведь спорт – это не только залог здоровья, он еще укрепляет волю, упорство. Победители сегодняшнего турнира боролись за честь и престиж своей школы. Надеюсь, эти ребята завтра станут настоящими гражданами, будут защищать честь страны и служить Родине. Пусть сегодняшние победы станут прекрасным началом в вашей жизни!

Отборочные туры и соревнования длились на протяжении трех месяцев. Их организацией и судейством занималось около 400 специалистов в области физической культуры и спорта. Тренеры не просто оценивали игру, но и присматривались к юным спортсменам, чтобы отобрать сильнейших игроков для формирования сборной команды на чемпионаты республики. В этом тоже одна из важных особенностей Молодежной лиги Шымкента.