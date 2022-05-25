Спортивный праздник в Нур-Султане

В Нур-Султане во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова прошли полуфиналы и финалы первого Кубка министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Впервые в истории казах­станского спорта со 2 по 24 мая состоялись комплексные соревнования по боксу, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе среди представителей 17 специализированных учебных заведений республики, которые срази­лись за новый почетный трофей. Отрадно, что они стартовали в Год детей в Казахстане.

На первом этапе в стенах столичного легкоатлетического манежа «Казахстан» прошла жеребьевка, где все команды были поделены на четыре подгруппы. Далее они провели зональные первенства в Нур-Султане, Алма­ты, Актобе и Таразе, где по круговой системе с выбыванием были определены четыре лучшие спортивные школы, которые получили прямые путевки в финальный этап.

22–23 мая в столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова прошли полуфинальные схватки, а вчера состоялись поединки за призовые места.

– Искренне рад приветствовать спортсменов, тренеров и родителей будущих чемпионов. Отрадно, что в регионах с большим энтузиазмом встретили инициативу о проведении данных состязаний. После сложных отборочных этапов в столице собрались сильнейшие спорт­смены. Надеюсь, что атмосфера этих соревнований подарит вам только положительные эмоции и впечатления, а победы придадут дополнительный импульс и мотивацию, – отметил на церемонии открытия глава спортивного ведомства Даурен Абаев.

Первыми на татами, ринг и борцовский ковер вышли юные спортсмены, которые оспаривали третье место. Здесь прошли схватки между представителями Спортивного интерната им. А. Молдагуловой (Карагандинская область) и Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. Жалантоса Бахадура (Кызылординская область). В итоге победу отпраздновали кызылординцы, которые в дополнение к своей победе получили призовые в размере 2 млн тенге.

А в решающей финальной схватке сошлись спортсмены, представлявшие Республиканскую специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва им. Х. Мунайтпасова (Нур-Султан), и Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. К. Ахметова (Алматы). Поединки все были очень достойными – никто не хотел уступать, бились до конца.

Приемы борцов и дзюдоистов, а также жаркие обмены ударами боксеров не раз вызывали восторженные возгласы и аплодисменты зрителей на трибунах, которых тоже собралось немалое количество. В итоге победу, а самое главное Кубок министра завоевали столичные спортсмены, которые в качестве поощрения получили 5 млн тенге. Занявшие второе место алматинцы получили 3 млн.

Помимо этого на турнире были определены сильнейшие спорт­смены в отдельных номинациях. В боксе награду «За лучшую технику» получил столичный спортсмен Расул Асаханов, выступавший в весовой категории до 80 кг. В вольной борьбе приз «За волю к победе» вручен алматинцу Даниле Таурбаеву, выступавшему в весе до 71 кг. В дзюдо приз «За лучший бросок» у карагандинца Дияса Танаткана, боровшегося в весе до 60 кг. А приз зрительских симпатий в греко-римской борьбе завое­вал еще один борец из Нур-Султана – Асанали Серикбаев, выступавший в весе до 80 кг. Все вышеназванные спортсмены в качестве поощрения получили по 250 тыс. тенге.

В красочной церемонии награждения призеров и победителей, помимо главы спортивного ведомства страны, также приняли участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Болат Жумадилов, сереб­ряный призер Олимпийских игр по дзюдо Асхат Житкеев, серебряный призер чемпионата мира и Азии по вольной борьбе Нурлан Бекжанов, а также пятикратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе и чемпион Азии Алмат Кебиспаев. Все они выразили надежду, что сегодня увидели будущее казахстанского спорта и что все ребята в дальнейшем обязательно покажут себя на мировых и олимпийских аренах.

Кстати, в кулуарах министр культуры и спорта Даурен Абаев выразил уверенность, что данные соревнования станут доброй традицией и помогут раскрыть молодые таланты.

– Как вы все знаете, этот год по инициативе Президента страны объявлен Годом детей в Казах­стане. Более 20 лет в нашей стране практически не проводились такие спартакиады, и вот теперь мы возрождаем такой турнир среди спортсменов, которые составляют будущее нашего спорта. Именно здесь они получают необходимые мастерство, навыки, спортивный дух, а также патриотическое воспитание, – отметил Даурен Абаев.

Также глава ведомства порадовал известием о том, что в скором времени решится вопрос о подушевом финансировании спорта и арт-спорта. Их финансирование ни в коем случае не останавливается. Система подушевого финансирования по прямому поручению Главы государства будет обязательно исполнена. На данный момент возникла небольшая сложность из-за того, что программа нашла очень большой отклик в стране, и заложенные акиматами суммы были очень быстро использованы. Никто не ожидал такого эффекта. В эту сферу уже вовлечены почти 500 тыс. детей. Система и правила скоро будут подкорректированы – и все подростки смогут заниматься спортом или в творческих кружках.