С заместителем директора Чарынского государственного национального природного парка Кутлукжаном Юнусовым автор этих строк познакомился в одной из командировок по региону. Молодой человек работал тогда в этом же учреждении начальником отдела экологического просвещения и туризма. Мне он запомнился тем, что интервью журналистам давал исключительно на казахском. Как признался мужчина, он недостаточно хорошо владеет русским языком, ему легче выразить мысли қазақша.

Родился и вырос Кутлукжан в приграничном с Китаем селе Калжат Уйгурского района Алматинской области. До пятого класса учился в уйгурском отделении смешанной школы, затем по собственному желанию перевелся в казахскую группу.

– Было сильное намерение выучить государственный язык, с которым я связывал будущее, – вспоминает Кутлукжан. – Учиться в казахском классе не составило труда, поскольку к тому времени я уже владел языком на бытовом уровне. Моими самыми близкими друзьями были соседские ребята-казахи. Еще я любил смотреть телевизионные передачи, новости и фильмы на казахском языке. В школьные годы большую помощь мне оказали учителя Сламкожа Накышбеков, Светлана Жармухаметова, они вели со мной углубленные занятия.

Целеустремленный, трудолюбивый мальчик с большой тягой к знаниям рос в многодетной семье, рано потерял отца. В 2005 году, окончив школу, поступил на платное отделение факультета экологии Казахского национального аграрного университета в Алматы. Спустя год в связи с материальными затруднениями перевелся на заочное отделение вуза и устроился на работу в нацпарк «Чарын», где от рядового сотрудника вырос до замдиректора. За плечами Кутлукжана – срочная служба в пограничных войсках, магистратура в КазНАУ по специальности «лесное хозяйство и природные ресурсы».

Согласно статистическим данным, уйгуры составляют около 60% населения Уйгурского района. По словам Кутлукжана Пахирдиновича, еще в конце 90-х – начале 2000-х годов государственный язык не имел широкого хождения в его родных местах.

– С тех пор многое изменилось в лучшую сторону, – делится наблюдениями специалист лесного хозяйства. – Сейчас у нас и стар и млад знают қазақ тілі. В райцентре Чунджа, где я живу, да и во всем Уйгурском районе нет проблемы с развитием государственного языка. Рад, что мой родной край демонстрирует высокий уровень владения казахским языком и может дать фору в этом плане многим другим регионам!

По словам Кутлукжана, абсолютное большинство уйгуров знают как родной, так и казахский язык. В этом ничего удивительного нет, говорит он, поскольку оба языка схожи, принадлежат к одной тюркской языковой семье.

К слову, мой собеседник женат на казашке, супруги растят четверых детей – троих девочек и мальчика. Дочери учатся в казахской школе, сыну четыре годика. Как подрастет, папа отдаст его в то же учебное заведение. Общение дома в основном қазақша.

Знаток қазақ тілі считает, что только регулярная разговорная практика, живое общение – лучший метод выучить язык. Нужно также слушать новости, музыку, смотреть фильмы, читать книги и статьи на казахском.

– Думаю, практика должна занимать больше времени в обучении, чем теория, – говорит Кутлукжан. – Необходимо постоянно пополнять словарный запас. Для любого человека, у кого есть четкое желание и цель выучить казахский, эта задача выполнима. Тем более что мы, граждане Казахстана, обязаны знать государственный язык. На мой взгляд, не только казахи, но и представители других этносов, проживающих в республике, должны вносить вклад в развитие казахского языка.

Кутлукжан Пахирдинович вспомнил, что еще 19 лет назад, когда он впервые устроился на работу, делопроизводство велось в основном на русском языке: документация, методология. Сейчас оформление документов практически полностью осуществляется на казахском.

– Рад происходящим изменениям и особенно тому, что государственный язык постепенно, шаг за шагом, начинает занимать достойное место в обществе, – констатирует Кутлукжан. – Помню, как лет восемь назад участвовал в форуме госслужащих в Петропавловске. Там собрались представители около 70 национальностей. И все выступали, общались между собой на казахском. Это была знаковая встреча, ярко показавшая, что қазақ тілі может и должен быть языком межнационального общения, о чем говорит Глава государства.

Патриотично настроенный мужчина уверен, что недолог тот день, когда все казахстанцы овладеют государственным языком и вопрос его развития, пропаганды и популяризации отпадет за ненадобностью.