Спустя год узнали о смерти заключенного в карагандинской колонии его родные

Осужденный скончался в исправительной колонии в Карагандинской области, но администрация похоронила его как безродного, за счет государства, не уведомив о смерти заключенного его родных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Приехав из Алматы на свидание в колонию АК-159/5, женщина узнала от сотрудников учреждения, что ее родственник скончался и похоронен. Алматинка приехала в колонию, чтобы рассказать родственнику, что его брат скончался, и поддержать его, но сообщать было некому…

«В личном деле родственника есть наши данные – адрес, но руководство колонии почему-то не сообщило нам», – говорит женщина.

Департамент уголовно-исполнительной системы Карагандинской области высказал свою позицию.

«Осужденный анкетные данные близких родственников не предоставил. В связи с чем оповестить близких родственников о скоропостижной смерти осужденного не представилось возможным. За время отбывания наказания осужденный ни с кем не поддерживал социально-полезную связь путем телефонных переговоров или краткосрочных и длительных свиданий. Бандероли и посылки он не получал. Год назад, шестого октября, он скончался. Причина смерти – атеросклеротическая болезнь сердца», – сообщили в ДУИС.