Спустя полтора века комплекс «Досжан ишан» обретает вторую жизнь
Лаура Казихан
В Темирском районе Актюбинской области продолжаются работы по реставрации исторического комплекса «Досжан ишан» – построенного в честь одного из известных религиозных и общественных деятелей XIX века. Историки и религиоведы отмечают, что Досжан ишан Кашакулы сыграл особую роль в развитии религиозного образования и просвещения в казахской степи XIX века. Его имя связано с созданием крупных духовных центров, где обучались сотни учеников и формировалась интеллектуальная элита своего времени.