Хранитель традиций

Досжан Кашакулы родился в 1815 году в местности Донызтау на территории нынешней Актюбинской области в семье муллы Кашака. С детства он рос в религиозной среде и рано проявил тягу к знаниям. Первые уроки Корана и основ исламских наук он получил от отца, который стал наставником и оказал решающее влияние на формирование его мировоззрения.

В 16 лет Досжан отправился в паломничество в Мекку, где слушал лекции известных богословов и углуб­ленно изучал исламское учение. Уже в 17 лет, вернувшись на родину, он получил титул хазрета – высокий духовный сан, присваиваемый опытным наставникам, выучившим наизусть Коран и труд «Муктасар», используемый в медресе как основное руководство по исламскому праву. Позднее он продолжил обучение в Хиве, Ургенче и Бухаре – крупнейших религиозных центрах Средней Азии.

Вернувшись в родные края, Досжан ишан занялся просветительской дея­тельностью. В долине Тасастау-Кайнар в районе Донызтау он построил мечеть и медресе, где в течение 18 лет обучал учеников. По оценкам исследователей, за это время он воспитал около тысячи молодых людей, многие из которых стали духовными наставниками и образованными представителями общества. В 1868 году, получив разрешение оренбургского губернатора, Досжан ишан основал в Темирском уезде крупный религиоз­но-образовательный комплекс. В его состав входили мечеть, медресе на 150 учеников, жилые и хозяйственные постройки. Для своего времени это был один из самых развитых духовных центров региона.

Деятельность Досжан ишана выходила далеко за пределы родного края. Он трижды совершал хадж в Мекку, а во время второго паломничества в 1874 году вместе с отцом поэта Абая – Кунанбаем – построил дом для казахских паломников. Он занимался составлением шежіре, выступал за создание отдельного муфтията для казахов, отстаивая духовные и культурные интересы своего народа. В период усиления имперской политики Досжан ишан переселился на берега реки Уил, где основал еще один комплекс с мечетью и медресе. Часть комплекса дошла до наших дней в виде руин. По мнению ученых, этот этап его жизни отражает стремление сохранить традиционные формы духовной и общественной жизни в условиях меняющейся исторической реальности.

Согласно некоторым преданиям, Досжан ишан был не только духовным наставником, но и миротворцем, участвовавшим в урегулировании споров между родами, способствовал распространению письменности и знаний среди кочевого населения.

На месте руин – мемориал

Современный мемориальный комплекс «Досжан ишан» расположен в трех километрах к юго-западу от поселка Шубаркудык Темирского района. Директор Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия Фархад Дос­муратов рассказывает, что в 2020 году местные археологи приступили к исследованию территории, где когда-то располагалось медресе Досжан ишана. Ученые нашли точное месторасположение учебного заведения и подтвердили, что оно входило в состав крупного религиозно-бытового комплекса, включавшего мечеть, жилые и хозяйственные постройки, мавзолей и некрополь.

– На месте мечети сохранились руи­ны. Расположение медресе определили по П-образному сооружению, примыкающему к мечети с северной стороны. Предположительно, там располагались дома, где жили преподаватели и ученики, а также учебные классы и хозяйственный блок. Медресе было рассчитано на 150 учеников, а мечеть представляла собой шестикупольное сооружение. Комплекс действовал с 1870 по 1925 год, после чего был закрыт и постепенно пришел в запустение, – поясняет Фархад Досмуратов.

Во время работ археологи обнаружили уникальные фрагменты настенной живописи и арабские надписи, сохранившиеся под завалами стен. Росписи, выполненные красками красного, зеленого, желтого и других цветов, покрывали стены всех помещений. Фрагменты были сняты и отправлены в лабораторию в Алматы, где специалисты изучили состав красок и технику нанесения. На время исследований мечеть законсервировали, укрепив стены и сохранив руины для дальнейшего восстановления.

С 2021 года параллельно велось строительство гостевого дома с му­зеем, восстановление мавзолея, которые вошли в состав мемориального комплекса. Его торжественно открыли спустя два года. С тех пор этот памятник стал местом паломничества и посещения туристами.

В 2025 году археологи продолжили исследования и обнаружили фундамент жилого дома и основание минарета мечети. Сравнение с архивными документами показало полное совпадение планировки с комплексом XIX века. Подтверждением послужило панорамное фото комплекса, сделанное русским исследователем Владимиром Дубянским в 1904 году. В этом году планируется приступить к восстановлению минарета и дома, в котором, вероятно, проживал сам Досжан ишан.

Сохранение наследия

В прошлом году к работам на комплексе подключились специалисты из Алматы, которые занимались фрагментами настенной живописи. Художник-реставратор Крым Алтынбеков, а также реставраторы Владимир и Любовь Чарлины восстановили характерные узоры, арабские надписи и архитектурные детали интерьера мечети.

Крым Алтынбеков рассказал, что каждый фрагмент тщательно документировали, очищали от поздних наслоений, закрепляли на новой основе и готовили к экспонированию. Благодаря этому удалось восстановить полотна размером от 9 до 25 квадратных метров, сохранив уникальные элементы художественного оформления XIX века.

На месте самой мечети уже построено новое сооружение с тремя куполами. Стены возводились из ракушечника, который завозили из Мангистауской области. В ближайшее время их планируют украсить фрагментами настенной живописи, обнаруженными внутри мечети. В будущем это место станет музеем под открытым небом.

При входе в ансамбль установлен барельеф с маршрутами трехкратного паломничества Досжана ишана в Мекку. Помимо этого, по периметру территории высадили фруктовые деревья – яблони, груши, ягодные кустарники. Когда-то здесь был собственный сад, плодами которого кормили учеников медресе. Совсем скоро попробовать фрукты смогут туристы и паломники, приезжающие в это священное место. А еще испить холодной воды из родника во дворе или из колодца при мечети, которую Досжан хазрет соорудил полтора века назад. Работы по восстановлению других частей комплекса продолжаются.