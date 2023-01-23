Сразу 4 кредита оформил внук на бабушку в Степногорске

20 января в управление полиции города Степногорска обратилась местная жительница, которую родной внук оставил с кредитами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: instagram.com/aqmola_pd/

В ходе предварительного следствия стражи порядка установили, что в первый раз банковский кредит на 500 тысяч злоумышленник оформил в присутствии и с согласия бабушки. Однако после парень, что называется, вошел во вкус.

Имея личные данные и фото бабушки, 27-летний акмолинец с 28 августа по 23 сентября прошлого года оформил на нее еще 4 онлайн-кредита более чем на миллион тенге.

Полиция начала досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Мошенничество».