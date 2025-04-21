Сразу 9 железнодорожных вокзалов реконструируют в области Жетысу

Транспорт
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Модернизация вокзалов пройдет на станциях Сарыозек, Лепсы, Бесколь, Жайпак, Акши, Коктума, Достык, Уштобе и Талдыкорган

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Реконструкция также коснется 21 железнодорожного вокзала на самых популярных туристических направлениях, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Особое внимание уделяется вокзалу областного центра, Талдыкоргана, построенному еще в 1940 году, - рассказал заместитель руководителя управления строительства области Жетысу Санжар Кабдыбек. - Последний капитальный ремонт здесь проводился два десятилетия назад. И предстоящая модернизация преобразит внешний облик здания и создаст комфортные условия для всех пассажиров, включая людей с особыми потребностями. Планируется улучшение залов ожидания, билетных касс, санитарных комнат, систем информации».

Напомним, реконструкция вокзалов проходит по национальной программе модернизации, которая охватит 125 вокзалов по всей стране. Ранее в Минтрансе сообщали, что модернизация включает в себя восстановление и обновление зданий вокзалов и привокзальных территорий, замену инженерных систем. После завершения работ пропускная способность вокзалов увеличится, появятся современные залы ожидания, высокоскоростной интернет, информационные системы и специальные дополнительные сервисы.

Напомним, развитие сферы туризма в области Жетысу основано на потенциале 5 направлений, таких как озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтынемел» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Жонгар Алатау.

#вокзал #реконструкция #жд

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