Минтранспорта смягчило правила оплаты на дорогах

Транспорт, Автодороги
Дана Аменова
специальный корреспондент

Теперь вводится более мягкий механизм

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство транспорта утвердило изменения в правила, регулирующие порядок оплаты проезда по платным автомобильным дорогам – подписан соотвествующий приказ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Документ предусматривает более гибкий и удобный механизм оплаты для пользователей платных дорог и направлен на снижение случаев привлечения водителей к административной ответственности из-за несвоевременной оплаты.

«Ранее действовала норма, согласно которой если водитель не оплачивал проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направлялись в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке в соответствии с Кодекс РК «Об административных правонарушениях». Теперь вводится более мягкий механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на 31-й день в порядке, предусмотренном законодательством», – указано в информации.

Кроме того, впервые вводится раздельный порядок для физических и юридических лиц. Если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день.

Предлагаемые изменения позволят водителям иметь больше времени для оплаты за проезд по платным участкам дорог республиканского значения.

Подписанный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, в соответствии с требованиями законодательства РК. 

#дороги #правила #оплата #Минтранс

Популярное

Все
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Декаду открыли новосельем
Золотой график побед
Экзамен в Италии сдан на отлично
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Серебряный марафон в Номи
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Ставка на рентабельность
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
«Бриллиантовые» сердца
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о сос…
Из восточного Китая до Астаны за 9 дней
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Новые транспортные коридоры и развитие регионов: как модерн…

