Вагон в составе поезда курсирует под порядковым номером №3

В официальном сообщении железнодорожного перевозчика говорится, что пассажирский поезд №353/354 сообщением «Нурлы Жол — Семей» курсирует через день: из столицы он отправляется по нечетным числам, а из Семея — по четным.

В схеме поезда - 9 вагонов, в том числе 4 купейных, 5 плацкартных. Женский пассажирский вагон курсирует под порядковым номером №3.

Данный вагон был временно включен в состав поезда, вагон постройки 1993 года, все плановые виды ремонта проводились своевременно.

В рамках обновления подвижного состава АО «Пассажирские перевозки», получены новые вагоны серии 61-45 производства ТОО «Зискто» Петропавловск.

Состав поезда полностью обновлены новыми вагонами и будут курсировать: 5 плацкартных вагонов 2025 года постройки, 3 купейных – 2026 года постройки и 1 штабной вагон 2014 года постройки.

В связи с этим, с 17 марта текущего года будет курсировать новый женский вагон с заводским номером №18777.