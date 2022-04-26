Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд

В минувший уик-энд синхронное поражение в чемпионате страны по футболу потерпели сразу несколько лидеров первенства.

Прежде чем начать обзор очередного тура национального чемпионата республики, хотелось бы остановиться на одной значимой дате в истории нашего футбола. Вчера отечественные любители самого зрелищного команд­ного вида спорта отметили День казахстан­ского футбола.

Именно 25 апреля 20 лет назад на конгрессе УЕФА в Стокгольме Казахстан официально был принят в состав Европейского союза футбольных ассоциаций. Это знаменательное событие стало несомненно важным в истории отечественного футбола – казахстанские клубы и национальная сборная страны получили возможность соревноваться с сильнейшими соперниками Европы в престижных турнирах планеты.

Возможно, именно эта дата сподвигла некоторые наши клубы на настоящие подвиги, которые от них мало кто ожидал. Так, «Атырау» на своем поле смог обыграть действую­щего чемпиона страны – костанайский «Тобол» со счетом 2:1, а один из аутсайдеров Премьер-лиги туркестанский «Туран» одержал первую победу в сезоне (причем в гостях) над алматинским «Кайратом». Неожиданным стал и проигрыш карагандинского «Шахтера» на своей арене уральскому «Акжайыку» – 0:1, ведь «горняки» в случае победы могли выйти на первое место, но западноказахстан­ский клуб им в этом сильно помешал.

Самый крупный счет в туре был зафиксирован в столице, где местная «Астана» разгромила актау­ский «Каспий» – 4:0. Очень многие специалисты, да и болельщики, были уверены в победе дружины из главного города страны на своем стадионе, но явно не с таким счетом. А все дело в том, что команда, представляющая Мангистау­скую область, на данный момент является лидером национального первенства хоть и неожиданно, но вполне заслуженно, и такой вот результат.

Продолжают продвижение вверх по турнирной таблице и два известных своей богатой историей южных клуба страны – «Тараз» и «Ордабасы». Жамбыл­цы в субботу в Павлодаре на Центральном стадионе с минимальным перевесом 2:1 обыграли новичка лиги «Аксу» (ныне представляющий этот регион в высшем дивизионе страны, после того как был снят с первенства пятикратный чемпион респуб­лики «Иртыш»). В это же время шымкентский «Ордабасы» на своем поле переиграл гостивший у него петропавловский «Кызыл-Жар» со счетом 3:1.

Порадовал болельщиков и «Актобе», дома обыгравший еще одного дебютанта Премьер-лиги, «Мактаарал» из Туркестанской области, со счетом 1:0.