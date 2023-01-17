Сразу три аварии произошли на одном участке дороги в Костанайской области

Полиция начала расследование по всем трем фактам ДТП на трассе Аулиеколь – Жалдама.

Фото: polisia.kz

На 33 км трассы Аулиеколь – Жалдама близ села Юльевка Сулукольского сельского округа Костанайской области произошли сразу три дорожно-транспортные происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, житель Аркалыка, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водителя и пассажиров 43, 36 и 14 лет доставили в больницу.

Через некоторое время водитель автомобиля JAC J7, жительница села Шолаксай Наурзумского района, не убедившись в безопасности, выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-21154 под управлением жителя села Боровское Мендыкаринского района. В результате аварии 4 человека доставлены в районную больницу с различными травмами.

Также на данном участке водитель Hyundai Elantra – житель села Караменды, выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Audi 80 под управлением жителя села Аулиеколь, который эвакуировал JAC J7, ранее совершившего столкновение с ВАЗ-21154. В результате ДТП 6 человек госпитализированы в медучреждение. 13-летний пассажир был доставлен в областную детскую больницу, а 46-летняя женщина – в реанимационное отделение Аулиекольской РБ.

Полиция начала досудебное расследование по всем трем фактам ДТП на трассе Аулиеколь – Жалдама.