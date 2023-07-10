Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка

Культура
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Бибигуль Бейсебайкызы

История таких статуэток связана с историей самой Индии, возникновением и падением династий, развитием идейных, религиозных и философских течений. Изображения Будды, отлитые из металла, можно встретить в индийском интерьере повсеместно. В небольших скульптурах Будда изображается сидящим на лотосовом троне. Эта поза, как и различные жесты рук, «мудра», имеет четко определенное значение. Существует целый язык жестов, которые выражают благословение, наставничество, размышление, щедрость и так далее.

фото из архива областного музея

История же антикварной музейной статуэтки областного музея до сих пор остается загадкой. Из-за отсутствия инвентарного номера не найдено никакой информации и в книгах основного фонда. Ни одной записи, даже косвенной...

Как известно, областной музей в Кокшетау – один из старейших в Казахстане, открылся в 1920 году. Основу его фонда составили 120 предметов исторического значения, собранные и переданные из школьных коллекций.

В те далекие времена Кокшетау – адми­нистративный центр, открывшийся в 1824 году у знаменитых Кокшетауских гор, но построенный в семидесяти километрах от них, у южной части озера Копа и горы Букпы. Состоял в основном из деревянных строений и был извес­тен как центр транзитной и местной торговли. Знаменитая Кокшетауская ярмарка считалась одной из крупнейших в регионе. Город украшали религиозные учреждения и торговые дома, особняки известных купцов и предпринимателей Балтахана, Баязитова, Соколова, Шамсутдинова, Короткова, Хамзина и других. Построены они были в характерном для того периода архитектурном стиле эклектики.

Гордость любого музея – фондовые коллекции. В архивных документах не раз можно встретить упоминание о том, что Кокшетауский музей по ценности и количеству экспонатов является одним из лучших в крае.

Есть версия, что буддийскую статуэтку мог привезти из Кашгарской экс­педиции 1858–1859 годов знаменитый казахский ученый и путешественник Шокан Уалиханов. В Кокшетауском областном музее долгое время хранились и представлялись в экспозиции уникальные предметы: керамическая ваза и чаша, привезенные самим Шоканом из Кашгара.

Как известно, его отец Шынгыс Уалиханулы в конце ХІХ века жил в Кокшетау. Следует сказать, что впоследствии один из ценных экс­понатов был передан в Центральный государственный музей Казахстана в Алматы, исчезновение же другого остается загадкой. Фото этих музейных экспонатов представлено в первом томе собраний сочинений Шокана Уалиханова под редакцией Алькея Маргулана (1985).

Вполне возможно, что бронзовую буддийскую статуэтку в Кокшетау мог привезти и кызылжарский купец Мухаммед Кали Шамсутдинов, торговавший с Китаем. Когда-то на нынешней улице Ауэзова находился филиал Торгового дома «М. К. Шамсутдиновъ и Компания», где помимо модной одеж­ды, обуви и других вещей торговали антиквариатом.

Чтобы узнать больше о таинственной статуэтке, более полувека назад сотрудники Кокшетауского областного историко-краеведческого музея обращались с официальным письмом в Московский инс­титут этнографии. Приведем здесь ответное письмо.

«Уважаемая Клара Старос­тина! Приносим Вам глубокие извинения за то, что с таким опозданием смогли ответить на ваше письмо. Но дело в том, что ответить на ваши вопросы оказалось не так-то просто. Во-первых, потому что специа­листов по буддизму немного, во-вторых, потому что вещи эти не имеют целый ряд атрибутов, что представило известную трудность при подыскании им аналогий.

Определения этих вещей сделал научный сотрудник Музея истории религии и атеизма г. Москвы Иван Гаранин. Оба изображения – памятники буддизма, его северного толка. То, что Вы называете китайским божком, один из многочис­ленных архатов – учеников Будды. Чис­ло учеников доходит до 500, названия многих из них в настоящее время не известны. Определить название прис­ланного Вами изображения не удалось в связи с тем, что утеряны головное украшение и подставка.

То, что Вы называете шаманом, очевидно, принадлежит к изображениям северного пантеона буддийских божеств. Изображен так называемый дхармапал – защитник веры. Образ заимствован из пантео­на индуизма и олицетворяет одно из перевоплощений индуистского божества Шивы. Подобных перевоплощенцев довольно много. Обычно они изображаются с головами животных (лошадь, медведь, тигр, лев и т. д.). Фигурка не имеет подставки, и, видимо, потеряны другие атрибуты.

Если будете экспонировать эти фигурки, то не называйте их шаманом и китайским божком, а соответственно «дхармапал» и «архат», и соответствую­щие объяснения к аннотации...

Желаем успеха в Вашей работе. С уважением ученый секретарь сектора Восточной и Южной Азии, Австралии и Океании Института Этнографии Людмила Иванова. Москва, 7.01.1966 г.»

Отметим, что кроме вышеназванной статуэтки в музее была еще одна бронзовая – «Танцующий шаман», дхармапал, впоследствии утерянная. «Дхармапал» в переводе означает божество – охранитель, защитник учения. Годом раньше, точнее 22 августа 1965 года, один из столичных специа­листов писал о «Шамане»: «Мне кажется, что это «Богиня Мести». Ее ведь тоже одевали в человеческую кожу... Но наверняка ничего сказать не могу».

Последователи индуизма верят во множество разных богов, для которых характерна многорукость. У этой богини восемь рук – больше, чем у кого бы то ни было. В данном случае есть основания предполагать, что именно один из образов Дурхи – восьмирукой богини плодородия и воплощен в таинственной статуэтке. Другое ее название – Богиня Матери и домашнего очага. Первая пара из восьми рук божества предназначена для ухода за домом, вторая – для ухода за детьми, третья – для ухода за собой, четвертая – для ухода за мужем. Вот такой интересный расклад.

Возвращаясь к музейной статуэтке, отметим, что под ней действительно когда-то была подставка, позже отломанная и потерянная. На ней, возможно, указывались время и место изготовления, а иногда и имя автора. Отметим, что выражение лиц у многоликого «архата» разное: на одном – улыбка, на другом – смирение и так далее, а четвертая голова по центру внешне даже напоминает получеловека-полуживотное. Каждую из рук божества украшают два узких браслета с двумя соединенными кольцами. Высота бронзовой статуэтки работы неизвестного мастера – 21 см.

Несколько лет назад во время международного фестиваля в Кокшетау фотографии статуэтки показали гос­тям из Индии. Они были весьма удивлены и сразу же определили Будду по шапочке на голове верх­него пятого божества по центру. По их словам, каждый ритуальный жест имеет значение. К примеру, когда молятся богу или здороваются с человеком, индусы соединяют ладони обеих рук у груди, выражая тем самым знак уважения и благодарности. В то же время в соединенных ладонях сосредотачивается огромная энергетика...

«Все изменения, которые необходимы, происходят с человеком. То, что происходит, должно произойти. Единственное, что нужно «сделать», – это довериться, – говорил индийский философ Рамеш Балсекар. – Вселенная не имеет причины. Она подобна сплетению самоцветов, каждый из которых является лишь отражением всех остальных в фантастической и бесконечной гармонии и взаимосвязанности...»

#музей #Кокшетау #экспонаты #Будда #индуизм #статуэтка

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