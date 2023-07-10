Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
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Бибигуль Бейсебайкызы
История таких статуэток связана с историей самой Индии, возникновением и падением династий, развитием идейных, религиозных и философских течений. Изображения Будды, отлитые из металла, можно встретить в индийском интерьере повсеместно. В небольших скульптурах Будда изображается сидящим на лотосовом троне. Эта поза, как и различные жесты рук, «мудра», имеет четко определенное значение. Существует целый язык жестов, которые выражают благословение, наставничество, размышление, щедрость и так далее.