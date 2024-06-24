Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с поджогом на греческом острове Гидра, сообщает Kazpravda.kz
Казахстанский консул сразу же после публикации информации связался с греческими властями по данному случаю.
«Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет, и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались», – говорится в заявлении.
Напомним, накануне крупный лесной пожар на острове Гидра возник из-за фейерверков, по информации СМИ, предположительно, устроенных казахстанцами.