Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с поджогом на греческом острове Гидра, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский консул сразу же после публикации информации связался с греческими властями по данному случаю.

 «Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет, и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне крупный лесной пожар на острове Гидра возник из-за фейерверков, по информации СМИ, предположительно, устроенных казахстанцами. 

#МИД #пожар #казахстанцы #Греция #остров

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