Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда

Экономика, Общество
1629

По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 292 тыс. человек.

Фото: Kazpravda.kz

В январе 2023 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 274,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 84,2 млрд тенге, солидарной пенсии –189,9 млрд тенге. Такие данные привели в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров составляет 2 млн 292 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 878 тенге, базовой пенсии – 37 781 тенге.

В министерстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период, добавили в МТСЗН РК.

Популярное

Все
Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
В Национальном музее РК состоялась презентация научного сборника «Археологические исследования в Казахстане-2021»
Деревянных дел мастер
Почему выборы так важны
Трейлраннинг на курорте
О политической модернизации страны
Особенности национальных выборов
«Призраки» станут домами
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Когда не нужно изображать улыбку
Я в айтишники пойду…
Центральная Азия: стимулы для интеграции
Вместо «зубрежки» – новые технологии
Без срока давности
Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельскохозяйственных животных?
Жизненно необходимо
Бывает же такое!
Любимый народом
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельско…
Троих казахстанцев задержали в Южной Корее
Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
Единый платеж для индивидуальных предпринимателей ввели в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]