Средняя зарплата выросла в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, средняя заработная плата в Казахстане в первом квартале 2022 года составила 285 433 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По сравнению с январем-мартом 2021 года она выросла на 54,6 тысячи тенге или 23,7%, если сравнивать с октябрем-декабрем 2021 года – на 9,9 тысячи тенге или 3,6%.

Реальный рост зарплат, за вычетом инфляции, составил 12,7% за год и 0,5% – за квартал.

Так, в Атырауской области средний размер зарплаты за первый квартал вырос на 57,5 тысячи тенге, там она составляет 477,9 тысячи тенге – на 67,4% больше среднереспубликанской.

Кроме того, выросла средняя зарплата в Мангистауской области – на 33,8 тысячи тенге, в Западно-Казахстанской – на 20,5 тысячи тенге.

Между тем в четырех регионах Казахстана зарплата стали ниже по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В частности, в Нур-Султане средняя зарплата за 3 месяца упала с 391,4 тысячи до 366,5 тысячи тенге. Ощутимей всего – в сельском хозяйстве (-42,1%) и на госслужбе (-21,8%).

В Алматы зарплаты снизились с 329,1 тысячи тенге до 327,5 тысячи, в Алматинской области средние зарплаты стали меньше на 4,6 тысячи тенге (до 230,8 тысячи тенге). Это связано с сокращением оплаты в операциях с недвижимым имуществом (-42,6%) и профессиональной, научной и технической деятельности (-25,3%).

При этом они выросли в торговле на 17%, транспорте и складировании на 17,5%.

В Костанайской области зарплаты снизились на 1,9 тысячи тенге - до 223,3 тысячи тенге. Здесь также упали доходы работников профессиональной, научной и технической деятельности (-25,9%), но выросли зарплаты работников, занятых в сфере водоснабжения и сбора отходов (+23,8%).