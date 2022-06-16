Фото: Kazpravda.kz
Сенат
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий продление срока перехода на ОСИ до 1 июля 2023 года. Ранее указывалось, что эти процедуры должны быть завершены до 1 июля текущего года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Такую норму внесли сенаторы в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

«Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 10. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»: в пунктах 3 и 5 статьи 2 слова «до 1 июля 2022 года» заменить словами «до 1 июля 2023 года», - указано в сравнительной таблице к законопроекту.

В обосновании говорится, что такая норма вводится с целью пролонгации переходного периода и введения в действие норм Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» касательно кооперативов собственников квартир и объединений собственников имущества многоквартирных жилых домов.

«В период карантинных мероприятий проведение собраний собственников квартир, нежилых помещений стало проблематичным. В результате на сегодня не все многоквартирные жилые дома перешли на новые формы управления. В связи с этим, в целях качественного перехода на новые формы управления объектом кондоминиума (объединение собственников имущества, простое товарищество) предлагается продлить срок перехода до 1 июля 2023 года», - заявлено в Сравнительной таблице.

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