Срок уплаты налога на транспорт продлили в Казахстане

Срок уплаты налога на транспорт продлен до 3 апреля в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов РК.

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«Срок уплаты налога на транспорт за 2022 год для физических лиц истекает 1 апреля 2023 года, но поскольку в этом году 1 апреля приходится на выходной день, то срок уплаты налога истекает 3 апреля.

С 4 апреля 2023 года лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц», – пояснили в Минфине.

По задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о взыскании, который направляется должнику.

Если долг не будет закрыт через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передадут на принудительное взыскание частному судебному исполнителю (ЧСИ).

«ЧСИ кроме суммы задолженности дополнительно взыщет оплату в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, а также может арестовать счета и ограничить право на выезд за рубеж», – предостерегли казахстанцев в министерстве.