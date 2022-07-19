США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов

Делегация Генеральной прокуратуры Казахстана во главе с первым заместителем генпрокурора Тимуром Ташимбаевым в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки провела рабочие встречи с руководством Департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надозрного органа страны.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, передачи запросов в электронном формате, обмена опытом в сфере борьбы с киберпреступностью, заключения договоров о выдаче и передаче осуждённых.

В ходе встречи Ташимбаев рассказал американскому коллеге о создании Указом Главы государства 5 июня этого года межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, одной из основных целей которой является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

«Представители Департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан.

Стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов», – отметили в Генпрокуратуре РК.

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка «StAR Initiative» (Инициатива по возвращению похищенных активов).

«Со Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведение тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества.

Представители банка поддержали данные инициативы казахстанской стороны», – дополнили в надзорном органе.

По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.