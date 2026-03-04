США начали военную операцию в Эквадоре

В мире,США,Криминал
78
Айман Аманжолова
корреспондент

Вооруженные силы США и Эквадора начали совместную военную операцию против наркокартелей на территории Эквадора, заявило Южное командование Соединенных Штатов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Операция направлена на борьбу с наркокартелями, которые признаны в Эквадоре террористическими организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария»,— говорится в сообщении командования в соцсети X.

Операция направлена на борьбу с наркокартелями, которые признаны в Эквадоре террористическими организациями. Других подробностей командование не раскрыло.

Ранее в ФРГ обнаружили кетамин на 1 млн евро в садовых гномах. 

 

#США #Эквадор #наркокартель

