Вооруженные силы США и Эквадора начали совместную военную операцию против наркокартелей на территории Эквадора, заявило Южное командование Соединенных Штатов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Операция направлена на борьбу с наркокартелями, которые признаны в Эквадоре террористическими организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария»,— говорится в сообщении командования в соцсети X.

