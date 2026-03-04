В ФРГ обнаружили кетамин на 1 млн евро в садовых гномах

Подозрения вызвали, в частности, ноги гномов, форма которых была явно изменена

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В фигурках садовых гномов, отправленных из Германии в Канаду и Австралию, спрятали 25 кг кетамина на 1 млн евро. Нелегальный груз обнаружили таможенники в аэропорту Кёльн/Бонн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В аэропорту Кёльн/Бонн таможенники обнаружили около 25 кг наркотика кетамин, спрятанного в окрашенных в золотой цвет фигурках садовых гномов. Как сообщила таможенная служба, общая стоимость нелегального груза оценивается примерно в 1 млн евро.

Уточняется, что наркотики найдены около месяца назад при проверке рентгеном четырех посылок, отправленных с юга Германии в Канаду и Австралию. Подозрения вызвали, в частности, ноги садовых гномов, форма которых была явно изменена, сообщает пресс-секретарь главного таможенного управления Кёльна Йенс Аланд (Jens Ahland).

Кетамин считается наркотиком, особенно распространенным на вечеринках. На черном рынке его можно приобрести по цене вдвое меньшей, чем кокаин. Как пишет dpa, в отличие от других наркотиков кетамин нередко перевозят контрабандой из Европы в другие регионы мира.

В прошлом году таможенники в Кёльне конфисковали 1,3 тонны кетамина на сумму 54 млн евро. А всего неделю назад таможенная служба Кёльна нашла 33 кг кетамина в багаже 36-летнего британца - пассажира нидерландского такси, ехавшего по автобану A3 в сторону Франкфурта-на-Майне. 30 пакетов с наркотиками с целью маскировки обернули в подарочную бумагу.

