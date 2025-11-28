Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп также пообещал депортировать из США любого иностранного гражданина, представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией.

Ранее Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии.