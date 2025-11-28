Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп также пообещал депортировать из США любого иностранного гражданина, представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией.
Ранее Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии.
«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, <...> она только что скончалась. Ее больше нет с нами», - сказал глава государства в обращении к военным по случаю Дня благодарения.