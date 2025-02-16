США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

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Во время развертывания бомбардировщики продолжат интегрироваться с союзниками и партнерами по НАТО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Википедия

В Великобританию прибыл еще один, уже четвертый по счету, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, размещены на авиабазе Фэрфорд в Англии. Их переброска с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота началась еще во вторник.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, бомбардировщики развертываются в Европе для участия в серии учений и учебных полетов совместно с ВВС союзников для "укрепления сплоченности и оттачивания коллективных возможностей".

«Тренировки вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечивают бесперебойную интеграцию, усиливая наш коллективный потенциал сдерживания и ведения боевых действий в Европе», - заявил генерал-майор Джозеф Кампо, директор по операциям и стратегическому сдерживанию ВВС США в Европе.

После трансатлантического перелета первые бомбардировщики ВВС США, находясь в небе над Европой, уже выполнили первую плановую миссию совместно с истребителями Франции, Швеции и Финляндии.

Во время развертывания бомбардировщики продолжат интегрироваться с союзниками и партнерами по НАТО, проводя совместные учебные миссии, направленные на повышение оперативной совместимости и готовности действовать на всем театре военных действий. Эта интеграция подчеркивает важность отработки динамического развертывания стратегических сил США для сдерживания агрессии и адаптации к меняющейся обстановке безопасности, отметили в командовании.

#США #Европа #бомбардировщик #B-52H Stratofortress

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