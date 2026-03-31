Вооруженные силы США ударили по крупному складу боеприпасов в иранском Исфахане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Чуть ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видеозапись взрывов — предположительно, именно в Исфахане. По данным Associated Press, взрывы прогремели недалеко от горы Соффех. Иранская сторона пока не подтвердила атаку.

Ядерный объект в Исфахане стал одной из целей США и Израиля во время военной операции против Ирана в июне 2025 года. Считается, что после атаки под завалами могли остаться до 440 кг урана, обогащенного до 60%.

По данным The New York Times, американские спецслужбы впоследствии фиксировали активные земляные работы в районе ядерного объекта. В Вашингтоне опасались, что Тегеран может попытаться вернуть стратегическое сырье.