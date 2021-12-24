Ссора мужчин закончилась стрельбой в Карагандинской области
Ссора между сельчанами закончилась стрельбой в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
17 декабря в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт, который привел к серьезным последствиям.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, ссора возникла из-за давних обид. Словесная перепалка переросла в драку, после которой сельчане разошлись. Затем один из них, 35-летний мужчина, забежал домой, взял охотничье ружье. Злоумышленник вернулся к обидчику, 32-летнему односельчанину, находившемуся на улице, и выстрелил в него.
Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства, ружье и гильзы, изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется расследование.