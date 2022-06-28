Фото: Kazpravda.kz
Общество
Стабилизация цен на продукты в Нур-Султане проводится формально – Антикор
Елисеева Екатерина
корреспондент

Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары в городе Нур-Султане проводится формально. Об этом заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности акимата столицы, передает Kazpravda.kz.

"Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары в Нур-Султане проводится формально. Продовольственный запас стабилизационного фонда исчерпан. С 2020 года закуп не производился, несмотря на выделение бюджетных средств – 2 млрд тенге. Возврата не было. Под прикрытием стабилизации цен неправомерно выданы займы 9 торговым центрам – 3,7 млрд тенге с годовой ставкой вознаграждения 0,01%. Нарушены процедуры бюджетного кредитования – нет правового основания", – говорится в сообщении Антикора. 

Отмечается, что предельная цена договора изначально выше среднерыночной (средняя цена рынка "Шарын" + 23 тенге). Установленный период стабилизации цен меньше срока займа.

"Установлены факты кредитования аффилированных и финансово неустойчивых организаций. Более 1,5 лет остаток неиспользованных бюджетных средств, выделенных на стабилизацию ценовой политики (от 1,2 до 5,2 млрд тенге), находился в распоряжении уполномоченной подведомственной организации – АО "СПК "Astana" (СПК вправе размещать средства на депозите банка). Третье – выявлены нарушения при выдаче грантов субъектам малого предпринимательства на реализацию новых бизнес-идей (861,5 млн тенге): отбор проектов-аналогов (по первичной выборке 22 проекта) или повторное финансирование идеи, ранее получавшей грант (12 фактов)", – дополнили в агентстве. 

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