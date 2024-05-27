Стал известен обладатель "Золотой бутсы" - 2024

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Английский нападающий «Баварии» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона 2023–24 в европейских чемпионатах и завоевал «Золотую бутсу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox.ru

Фото: championat.com

В чемпионате Германии Кейн забил 36 голов. «Бавария» при этом заняла третье место, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где уступила мадридскому «Реалу».

Вторым бомбардиром европейского сезона стал нападающий немецкого «Штуттгарта» Серу Гирасси, забивший 27 мячей. На один гол меньше у форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как отмечает Vesti.kz, этот сезон в "Баварии" стал для Кейна дебютным в чемпионате Германии, в 32 матчах он забил
36 голов и отдал 8 результативных передач. В прошлом году мюнхенцы заплатили за его трансфер "Тоттенхэму" 95 миллионов евро, подписав контракт с нападающим до 30 июня 2027-го.

"Бавария" финишировала на третьем месте в турнирной таблице. В следующем сезоне у клуба будет новый главный тренер, поскольку Томас Тухель покинет свой пост.

 

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