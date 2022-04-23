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Происшествия
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области

Причиной гибели и болезни лошадей в Атырауской области являются паразитные болезни. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее Министерство сельского хозяйство сообщало, что в Атырауской области зарегистрирован падеж лошадей из-за неизвестной болезни.

«Для оказания научно-практической помощи, проведения эпизоотологических исследований и отбора пробы для установления диагноза болезни среди лошадей Атыраускую область посетили научные сотрудники от Казахского научно-исследовательского ветеринарного института и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

В результате проведенных исследований специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз. По имеющимся данным, вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных», – сообщили в ведомстве.

Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов.

«Согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных, проводятся за счет владельцев животных», – отметили в Минсельхозе.

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел совещание по итогам поездки специалистов научно-исследовательских институтов, где приняли участие члены Ассоциации коневодов Казахстана, ученые, представители акимата и территориальной инспекции МСХ.

По итогам встречи специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.

Эпизоотическая ситуация находится под контролем Минсельхоза.

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