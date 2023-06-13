Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области

Пропавший 10 июня тракториста резервата «Семей орманы» Сергей Архипов скончался от острой сердечной недостаточности сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов 1987 года рождения пропал 10 июня. Он поехал на тракторе тушить крупный лесной пожар в резервате «Семей орманы».

Сегодня, 13 июня, тело без вести пропавшего нашел кинологический расчет Департамента полиции области Абай в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.

«Признаков насильственной смерти мужчины, а также признаков, указывающих на его гибель от огня и пожара, при первоначальном осмотре не обнаружено.

Проведенная в дальнейшем судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии», – сообщили в полиции.