Поехавшего тушить пожар сотрудника лесхоза разыскивают в Абайской области

Последний раз он выходил на связь 9 июня и по сей день о нем ничего не известно.

Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Семейский филиал ОО "ОСА" (Общество Содействия Автомобилистам) опубликовал информацию о пропаже сотрудника "Семей орманы", сообщает Kazpravda.kz.

"Просим помощи в розыске Архипова Сергея Николаевича, 1987 г. р. Номер трактора F 937 ARE. Позывной "Марал 61". Поехал в Каштак тушить пожар с долонского филиала "Семей орманы". Последний раз выходил на связь 9 июня и по сей день о нем ничего не известно. Звонить +7 771 582 2159", - говорится в сообщении.

В региональной полиции информацию подтвердили. По данным областного ДП, стражи порядка ищут пропавшего без вести мужчину.

"С заявлением о пропаже Сергея Архипова в отдел полиции Бескарагайского района обратились его родственники. Они отметили, что Сергей выехал на своем тракторе помогать в тушении пожара и перестал выходить на связь. Сотрудники полиции совместно с МЧС проводят розыскные мероприятия по установлению его местонахождения. В поисках задействован личный состав. Также осуществляется облет территории на предмет выявления транспортного средства, на котором он передвигался. Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции", - проинформировали в ДП Абайской области.

Ранее сообщалось о гибели 14-ти человек.