Стала известна тема бала Met Gala 2024

Met Gala 2024 посвятят нарядам Института костюма при музее Метрополитен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Редакторы Vogue раскрыли тему ежегодного бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как стало известно, выставка получила название «Спящие красавицы: пробуждение моды» и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.

Как отмечают журналисты, их представят в совершенно ином виде, а именно с помощью высоких технологий, в частности, искусственного интеллекта и цифровых изображений.

«Инновационная выставка раздвинет границы нашего воображения и предложит нам испытать мультисенсорные грани одежды. Она усилит наше знакомство с этими шедеврами моды и напомнит, как они ощущаются, двигаются, звучат, пахнут и взаимодействуют с нами при ношении», — рассказала директор музея Метрополитен Марина Келлен.

Уточняется, что экспонаты охватят четыре столетия из постоянной коллекции музея. Среди них — работы таких великих модельеров, как Эльза Скиапарелли, Ива Сен-Лоран, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и других.

Многие из предметов одежды «слишком хрупки, чтобы их можно было когда-нибудь снова надеть», подчеркивают редакторы.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2023 посвятили покойному дизайнеру Карлу Лагерфельду.