Стали известны имена обладателей образовательных грантов в Казахстане

Образование
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Министерство науки и высшего образования РК на своем официальном сайте опубликовало список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передает Кazpravda.kz. 

Фото: Kazpravda.kz

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Грнты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

Стоит отметить, что в этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, область Жетісу – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Они  выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП «Стоматология» - 22 человека на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (14 человек), право (11 человек), «Подготовка учителей музыки», «Подготовка учителей физической культуры» и «Психология» (по 10 человек).

Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

#образовательные гранты #Министерство науки и высшего образования РК

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