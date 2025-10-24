В Астане состоялся финальный этап Республиканского творческого конкурса «Елім дегендер», приуроченного ко Дню Республики и направленного на популяризацию государственного языка среди представителей других этносов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: t.me/madenietaqparat

Цель конкурса – укрепление роли государственного языка как языка межэтнического общения, а также продвижение среди молодежи идей дружбы, единства и интереса к изучению казахского языка.

В мероприятии приняли участие талантливые молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет со всех регионов страны. Участники продемонстрировали свои способности в трех номинациях: исполнение народной песни, художественное чтение и написание эссе.

Победители были награждены дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд конкурса составил 3 000 000 тенге.