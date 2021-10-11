Стали известны подробности смертельного прыжка с тарзанки жительницы Караганды
Лаура Тусупбекова
33-летняя карагандинка Евгения разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг. Женщина на большой скорости ударилась о бетонное строение, сообщает Kazpravda.kz.
Инцидент произошёл в Караганде. Видео с моментом прыжка появилось в социальной сети. На кадрах видно, как женщина прыгнула с тарзанки с высоты 30 метров 9-этажного здания "Созвездие" и на большой скорости влетела в бетонное строение.
В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ей провели трепанацию черепа и удаление гематомы, но оперативное вмешательство не смогло спасти женщину, она скончалась.
Telegram-канал "Патриот" обнародовал видео с камеры перед входом в здание. Камера сняла, как сотрудник фирмы завязывал канат к дереву, чтобы девушка плавно приземлилась. Этот боковой канат был прикреплен к основному и удерживал человека в воздухе, создавая мягкость при приближении к земле.
Однако молодой человек, вероятно, не успел привязать канат к дереву, поскольку девушка прыгнула раньше, чем следовало. Когда она прыгнула, канат сорвался с рук парня и его потащило по земле за канатом.
"Что это – несогласованность действий сотрудников, когда человек на крыше должен был дождаться одобрения сотрудника, привязывавшего канат к дереву, и только потом позволять девушке прыгать? Ответ даст следствие", - пишет канал.
К тому же, девушка не дождалась команды "три". Сотрудник произнес перед прыжком: раз, два.... Но девушка уже на цифре "два" прыгнула, отмечается в сообщении.
Пресс-служба департамента полиции региона информировала о начале досудебного расследования по статье 306 часть 1 УК РК - выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Известно, что погибшей было 33 года. Она прыгала не первый раз. На этот раз высота прыжка составляла 30 метров. У неё остались муж и двое детей.
Роуп-джампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения.
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