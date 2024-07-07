Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки-2024 по футболу

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По итогам завершившихся матчей стадии плей-офф 1/4 финала, стали известны все участники полуфиналов розыгрыша Кубка Америки, сообщает Sportnaviny.com.

Сборная Аргентины, обыгравшая Эквадор сыграет в полуфинале турнира с командой Канады, сломившей сопротивление Венесуэлы. Матч 1/2 финала запланирован на 10 июля.

Сборная Уругвая, обыгравшая по пенальти Бразилию, оспорит путевку в финал Кубка Америки с командой Колумбии, разгромившей Панаму в четвертьфинале. Полуфинальная встреча между командами запланирована на 11 июля.

Матч за третье место состоится 14 июля в Шарлотт, а финал пройдет в Майами Гарденс на арене «Хард Рок Стэдиум».

Действующим обладателем Copa America является сборная Аргентины, пятнадцать раз бравшая трофей.