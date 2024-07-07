Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки-2024 по футболу

Футбол
6

Действующим обладателем Copa America является сборная Аргентины, передает Kazpravda.kz

Фото: Sportnaviny.com

По итогам завершившихся матчей стадии плей-офф 1/4 финала, стали известны все участники полуфиналов розыгрыша Кубка Америки, сообщает Sportnaviny.com.

Сборная Аргентины, обыгравшая Эквадор сыграет в полуфинале турнира с командой Канады, сломившей сопротивление Венесуэлы. Матч 1/2 финала запланирован на 10 июля.

Сборная Уругвая, обыгравшая по пенальти Бразилию, оспорит путевку в финал Кубка Америки с командой Колумбии, разгромившей Панаму в четвертьфинале. Полуфинальная встреча между командами запланирована на 11 июля.

Матч за третье место состоится 14 июля в Шарлотт, а финал пройдет в Майами Гарденс на арене «Хард Рок Стэдиум».

Действующим обладателем Copa America является сборная Аргентины, пятнадцать раз бравшая трофей.

#футбол #Кубок Америки #Copa America

Популярное

Все
Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Границы Мангистауской области будут изменены
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Двое детей из Казахстана погибли в результате схода селевых потоков в Кыргызстане
Полиция Астаны перешла на усиленный  вариант несения службы
Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов
Генсек ООН посетит Казахстан
Скляр проверил подготовку к отопительному сезону Павлодарской области
Около 100 мероприятий проведут в честь Дня столицы в Астане
Казахстан завоюет на Олимпиаде в Париже два «золота» – прогноз
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Более 300 новых автобусов выйдут на линию до конца года в Астане
Лидер Китая совершит государственный визит в Казахстан
В Maqsut Narikbayev University состоялась торжественная церемония выпуска студентов
Уникальные операции детям с эпилепсией проводят актюбинские нейрохирурги
Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых
Гранты до 7 млн тенге учредили для малых СМИ и блогеров в РК
МИД Казахстана держит на особом контроле ситуацию, связанную с гибелью детей в Кыргызстане
Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Евро-2024: определились все полуфиналисты
Евро-2024: определились первые полуфиналисты
Как сборную Грузии встречали в Тбилиси с Евро-2024
Сборная Португалии обыграла Словению и вышла в четвертьфина…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]