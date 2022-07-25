Фото: facebook.com/EurovisionSongContest/
Культура , Музыка , В мире
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что следующий конкурс «Евровидения» примет Великобритания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Голос Америки».

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra, британский исполнитель Сэм Райдер занял второе место, и согласно многолетней традиции, право проведения конкурса будущего года получает страна-победительница. Конкурс должна была принять Украина, однако это признано невозможным из соображений безопасности.

Европейский вещательный союз сообщил, что Украина автоматически пройдет в финал «Евровидения» будущего года.

Конкурс Евровидения в последний раз проходил в Великобритании в 1998 году, его телеаудитория достигает 200 млн человек.

 

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