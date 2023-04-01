Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами

В субботу, 1 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) проведет финальный матч на турнире в Майами (США), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В ночь с субботы на воскресенье ожидается финальный матч на турнире в Майами (США).
Соперницей Рыбакиной будет представительница Чехии Петра Квитова (12-е место).
Матч начнется в 01:00 по астанинскому времени.
Напомним, по ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.
Отметим, что победительница турнира в Майами заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.