Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами

Спорт
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В субботу, 1 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) проведет финальный матч на турнире в Майами (США), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: ktf.kz

В ночь с субботы на воскресенье ожидается финальный матч на турнире в Майами (США).

Соперницей Рыбакиной будет представительница Чехии Петра Квитова (12-е место). 

Матч начнется в 01:00 по астанинскому времени. 

Напомним, по ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4. 

Отметим, что победительница турнира в Майами заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков. 

#Спорт #Елена Рыбакина

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