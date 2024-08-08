Стареющий Казахстан: число пожилых людей в стране превысило 2,7 млн

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Существенное снижение показателя наблюдалось только в период пандемии COVID-19

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни населения в РК, начиная с момента рождения, увеличилась и достигла своего текущего максимального значения: 75,09 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане растёт из года в год на протяжении долгих лет.

Существенное снижение показателя наблюдалось только в 2020 и 2021 году — как и во всём мире. Виной этому была пандемия COVID-19. Однако уже с 2022 года ожидаемая продолжительность жизни снова начала расти.

В региональном разрезе наибольшие значения ожидаемой продолжительности жизни наблюдаются в Алматы (78,28 года), Астане (78,09 года), Шымкенте (76,32 года), а также в Мангистауской (75,84 года) и Атырауской области (75,29 года) областях.
При этом надо учитывать, что это средние значения с учётом всех поколений, начиная с рождения.

Рост ожидаемой продолжительности жизни в стране и увеличение населения РК в целом привели к заметному увеличению численности пожилых граждан. Так, на начало 2024 года в Казахстане проживало более 2,7 млн человек в возрасте от 60 лет. За год численность пожилых увеличилась на 4,2%, а в среднем за последнее десятилетие рост составлял 4,4% в год.

Помимо роста абсолютных показателей, это привело также к увеличению доли пожилых в общей численности населения. Так, к началу текущего года их доля достигла 13,6%, в то время как в аналогичном периоде 2020-го она составляла 12%, а в 2010-м — лишь 9,8%. Очевидно, в долгосрочной перспективе численность и доля пожилых людей в РК будут только расти.

Расчётные данные как международных (ООН), так и казахстанских (ЕНПФ) экспертов, показывают, что к 2050 году будет наблюдаться высокий уровень демографической старости ввиду увеличения продолжительности жизни. По прогнозам, доля людей в возрасте от 60 лет увеличится уже до 16,7%. То есть к 2050 году возраст каждого шестого казахстанца будет превышать 60 лет.

#население #демография #старость

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