Старик и горе

В сообщении ДЧС СКО изначально указывалось, что по адресу Первый проезд Дзержинского, 16 произошел пожар в частном жилом доме. Когда прибыли огнеборцы, дом был полностью охвачен огнем, но еще раньше прои­зошел взрыв газового баллона. На месте работали 22 человека личного состава и пять единиц техники.

Позже выяснилось, что хозяину дома в тот роковой день привиделось, будто кто-то чужой засадил картошкой его огород. Старческий склероз помешал вспомнить, что днем раньше он сделал это сам, а помогала ему правнучка. В припадке злобы дедушка накинулся с кулаками на жену, затем приволок газовый баллон, схватил топор и устроил пожар со взрывом.

Неистового пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% поверхности тела.