Проект нацелен на то, чтобы помочь бизнесу и людям поднять экологическую культуру, сформировать ответственное потребление, развить сферу сортировки и переработки пластика, продвигать принципы устойчивого развития. Главный месседж: каждый участник, будь то целая компания или один человек, способен внести вклад в сокращение пластиковых отходов и поддержать экологически чистое будущее.

Инициатива Smart Plastic Zone, реализуемая компанией GPI-Lab и ассоциацией GreenUrban при поддержке компании Coca-Cola, уже стартовала в тестовом режиме в Астане, Алматы и Караганде. В будущем проектом планируется охватить все регионы страны.

Проект открыт для всех, кто старается придерживаться «зеленой» повестки. К участию приглашают гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы, салоны красоты, школы, вузы. Желающие могут подать заявку через сайт gpi.kz и получить знак Smart Plastic Zone, который станет отличием для наиболее ответственных и экологически ориентированных компаний.

– В Северном Казахстане к проекту подключилась сеть столовых, и это прекрасная мотивация для всего остального бизнеса, – говорит председатель совета, соучредитель ассоциации Green Urban Юлия Якупбаева. – Речь идет об отказе от пластиковой посуды, которая практически не разлагается в живой природе. Также мы договорились с Ассоциацией общественного питания о проведении ознакомительных лекций и надеемся, что они вдохновят на участие в проекте новых партнеров.

Поддержать инициативу могут не только организации общепита и производственные компании, но и крупные офисы. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» тоже стали участниками экологического проекта Smart Plastic Zone.

– Для холдинга «Байтерек» воп­росы экологической, социальной ответственности являются неотъемлемой частью корпоративной культуры. Участие в проекте Smart Plastic Zone – логичное продолжение нашей экологической повестки. Мы намерены и дальше укреплять лидерские позиции в продвижении устойчивых практик в корпоративном секторе, – отметила руководитель аппарата АО «НУХ «Байтерек» Дина Акрачкова.