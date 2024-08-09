Стартовал прием заявок на участие в международном вокальном конкурсе имени Розы Баглановой

Проект призван объединить молодых и перспективных музыкантов из разных стран мира

Фото: МКИ

В сентябре в Астане состоится международный вокальный конкурс имени легендарной певицы Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Это масштабное культурное событие направлено на популяризацию творчества великой исполнительницы, а также на возрождение и развитие лучших традиций национальной и мировой культуры и искусства.

Конкурс станет важной площадкой для выявления и поддержки талантливых молодых вокалистов.

К участию приглашаются вокалисты эстрадного жанра в возрасте от 18 до 35 лет, включая участников республиканских, международных и телевизионных вокальных конкурсов, а также студентов высших учебных заведений в области культуры и искусства.

«Прием заявок открыт до 1 сентября 2024 года. Особенностью конкурса является обязательное исполнение одной песни из репертуара Розы Баглановой, что позволяет участникам со всего мира прикоснуться к наследию великой казахстанской певицы и продемонстрировать свое мастерство на международной сцене», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Конкурс проводится при поддержке МКИ и предоставляет уникальную возможность вокалистам из разных стран показать свои таланты и внести вклад в сохранение и развитие культурного наследия.