Стартовала продажа билетов на церемонию открытия 5-х Всемирных игр кочевников

Стоимость билетов варьируется от 15 000 до 50 000 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции по проведению и подготовке 5-х ВИК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

5-е Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. В главном событии мирового этноспорта примут участие более 2000 представителей из 89 стран

Церемония открытия Игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана-Арена». Стоимость билетов варьируется от 15 000 до 50 000 тенге.

«Спортивная программа включает 21 вид спорта. Средняя цена билетов на соревнования составляет 3 600 тенге», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Состязания по видам борьбы қазақ күресі, алыш и корэш будут проходить во дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Билеты стоят от 2 500 до 7 500 тенге. В ледовом дворце «Алау» можно будет увидеть соревнования асық ату, ордо, мас-рестлинг, кураш, перетягивание каната и ашыртмалы аба гюреши. Стоимость билетов - от 1 000 до 3 000 тенге.

Захватывающие состязания по көкпар, кок бору и бәйге пройдут на ипподроме «Казанат».

Билеты на көкпар и кок бору стоят от 1 000 до 6 000 тенге, а на финальные матчи - от 2 000 до 15 000 тенге.

На соревнования по бәйге билеты доступны по цене от 3 000 до 15 000 тенге.

В Этноауле можно будет посмотреть игры по жамбы ату, теңге ілу, аударыспақ, құсбегілік, а также состязания силачей Powerful Nomad. Билеты стоят от 1 000 до 2 000 тенге.

Традиционная стрельба из лука, один из самых популярных видов спорта среди зрителей, пройдет в конно-спортивном комплексе «Аргымак». Стоимость билетов составляет от 600 до 3 000 тенге.

Традиционные интеллектуальные игры тоғызқұмалак, мангала и овари пройдут без зрителей. Для определённых категорий граждан предусмотрены льготы и скидки.

Тариф с 50% скидкой доступен для школьников (от 6 до 18 лет) и пенсионеров. Дети до 5 лет (без предоставления места) и лица с инвалидностью I и II группы могут получить бесплатные билеты.

Льготные билеты можно приобрести в офлайн-кассах при предъявлении подтверждающего документа.

Билеты на все соревнования можно купить на сайте официального билетного оператора www.zakazbiletov.kz