Стартовали с победы

Первый матч элитного раунда отбора на чемпионат мира-2024 в группе A прошел в Алмере и завершился со счетом 2:0 в пользу нашей национальной сборной.

Казахстанцы очень активно начали игру, и уже на третьей минуте игрок алматинского «Кайрата» Эдсон вывел команду вперед. Он же мог отличиться и на 10-й минуте, но мяч, к сожалению, попал в перекладину. Как у нас, так и у нидерландских игроков в первом тайме еще были возможности изменить счет, но их то подводила удача, то на пути вставали вратари.

Окончательный итог встречи был подведен во втором тайме, когда на 28-й минуте мяч в ворота соперника забил еще один игрок «Кайрата» Дау­рен Турсагулов.

20 сентября Казахстан дома примет Румынию, 6 октября сыграет на выезде с командой Азербайджана, 11 октября подопечные бразильского специалис­та Кака примут на своей площадке вначале Азербайджан, а 14 декабря Нидерланды. Ну и заключительный матч элитного раунда для нас состоится 20 декабря в Румынии.

Стоит отметить, что еще две команды из нашей группы сыграли днем ранее. В стартовой игре сборная Румынии принимала дома команду Азербайджана и одержала победу со счетом 3:1. У победителей хет-трик оформил Андре Луис Сассе, отличившийся на 16-й, 33-й и 34-й минутах. Единственный мяч в составе сборной Азербайджана забил Фелипиньо на 27-й минуте.

Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на первенство планеты будут сыграны с 8 по 17 апреля. Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.