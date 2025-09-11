Стартовали съемки международного проекта Димаша и Hunan Broadcasting System

Культура
114

В проекте принимают участие исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии

Фото: Минтуризма и спорта РК

Съемки международного музыкального шоу «Voice Beyond Horizon», исполнительным продюсером которого выступает Димаш Кудайберген, стартовали,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Первая точка - Туркестанская область. В проекте принимают участие исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии.

Участники музыкального проекта прибыли в город Туркестан на поезде. В рамках съемочного процесса они посетят ряд ключевых туристских и культурных локаций: комплекс Азрет-Султан, городище Отрар, туристский комплекс Karavansaray, а также этноаул.

Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.



После завершения съемочного этапа в Туркестанской области участники музыкального шоу продолжат творческое путешествие по другим регионам страны. Международный проект охватит Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Алматы и Астана. Финал шоу запланирован в столице Казахстана.

Отметим, Димаш Кудайберген реализует проект «Voice Beyond Horizon» в сотрудничестве с Hunan Broadcasting System, аудитория которого составляет более чем 210 миллионов зрителей ежедневно через эфир и цифровую платформу Mango TV. Благодаря этому миллионы зрителей по всему миру увидят туристский потенциал Казахстана.

Проект получил организационную поддержку со стороны Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Министерства культуры и информации РК, национальной компании Kazakh Tourism, а также акиматов регионов.

#Казахстан #проект #Диман

