Стать частью мирового культурного наследия

Хорошая новость
92
Маргулан Бейсекенов

В рамках выполнения поручения Президента Казахстана, данного на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде, два культовых религиозных сооружения – Жаркентская мечеть и Вознесенский храм – включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Tentative List). Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Facebook: «Совместное включение этих объектов в список подчеркивает культурное разнообразие Казахстана.

Фото: gov.kz

Это также демонстрирует, что в Цент­ральной Азии исламская и христианская традиции исторически развивались параллельно и гармонично, оказывая взаимное влияние. Включение мечети и храма в предварительный список является важным этапом в деле сохранения и популяризации культурного наследия Казахстана. Этот шаг создает основу для подготовки номинационных документов в строгом соответствии с процедурами и требованиями ЮНЕСКО».

Напомним, Жаркентская мечеть считается уникальным памятником религиозной архитектуры конца XIX века. Она также является ярким примером синтеза исламской архитектурной традиции и строи­тельного искусства стран Восточной Азии.

Вознесенский кафедральный собор, известный своими инженерными и художественными приемами, представляет собой выдающийся образец православного деревянного зодчества начала XX века.

#госсоветник #мечеть #Ерлан Карин #храм

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Что делать, если вы опоздали на поезд
От диалога – к конкретным проектам
Стать частью мирового культурного наследия
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Перспективы Шарбакты
Образование – ключевая ценность
Замуж больше ни ногой
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

ЧП в самолете: иностранца спасли во время перелета из Астан…
Сельские медики получили спецтехнику
Для новых спортивных достижений
Промышленный рост и новые квартиры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]