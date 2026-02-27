В рамках выполнения поручения Президента Казахстана, данного на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде, два культовых религиозных сооружения – Жаркентская мечеть и Вознесенский храм – включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Tentative List). Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Facebook: «Совместное включение этих объектов в список подчеркивает культурное разнообразие Казахстана.

Фото: gov.kz

Это также демонстрирует, что в Цент­ральной Азии исламская и христианская традиции исторически развивались параллельно и гармонично, оказывая взаимное влияние. Включение мечети и храма в предварительный список является важным этапом в деле сохранения и популяризации культурного наследия Казахстана. Этот шаг создает основу для подготовки номинационных документов в строгом соответствии с процедурами и требованиями ЮНЕСКО».

Напомним, Жаркентская мечеть считается уникальным памятником религиозной архитектуры конца XIX века. Она также является ярким примером синтеза исламской архитектурной традиции и строи­тельного искусства стран Восточной Азии.

Вознесенский кафедральный собор, известный своими инженерными и художественными приемами, представляет собой выдающийся образец православного деревянного зодчества начала XX века.