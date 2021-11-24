Общество
Стати признали поражение: снимается арест с активов НацФонда на сумму $530 млн
Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 миллионов долларов США должен быть отменен. Это признание свидетельствует об отсутствии перспектив Стати в судебном разбирательстве, возбужденном в Бельгии против Республики Казахстан и Национального банка Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК.

"Снятие ареста, наложенного Стати является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. Этим решением было установлено, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме и обманывали не только арбитражный трибунал во время разбирательства, но и шведские суды в ходе процедуры отмены арбитражного решения", - отметили в пресс-службе.

Стати возбудили судебное разбирательство в Бельгии в конце 2017 года. Одним из следствий этого стало то, что Bank New York Mellon в мае 2018 года заморозил активы Нацфонда на сумму 530 миллионов долларов США, находящиеся на его кастодиальном хранении.

В итоге судебные процессы в Бельгии включали три группы разбирательств: (1) производство по признанию и исполнению арбитражного решения; (2) судебное разбирательство о временном аресте; (3) процесс по обращению временного ареста активов в исполнительный арест. Все эти разбирательства были основаны на арбитражном решении, которое теперь признано Апелляционным судом Брюсселя результатом широкомасштабного мошенничества Стати.

"Добровольный отказ Стати от ареста на активы в размере 530 миллионов долларов США в Бельгии – лишь одно из последствий их широкомасштабного мошенничества. Министерство юстиции для защиты верховенства закона будет использовать все доступные средства правовой защиты как от Стати, так и от их сообщников в мошеннических действиях, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. Эти средства правовой защиты существуют в Бельгии и во всех других юрисдикциях, в которых Стати ведет свою мошенническую и незаконную кампанию преследования против Республики Казахстан", - прокомментировал министр юстиции Марат Бекетаев.

Дополнительно отмечаем, что в рамках процессов по временному аресту в Высоком суде Лондона был отдельный комплекс судебных разбирательств, в результате которого в марте 2020 года было принято решение в пользу Республики и Нацбанка. Одним из последствий проигрыша Стати в лондонском разбирательстве стало то, что в феврале 2021 года Высокий суд обязал Стати выплатить Республике и Нацбанку судебные издержки и расходы в размере 3,7 миллиона долларов США. До настоящего времени Стати не выполнили это решение.

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