Ставил деньги – проиграл жизнь

Сергей (имя изменено) с раннего возрас­та увлекался компьютерными играми. Тогда-то и узнал от своих друзей, что на этом можно еще и заработать.

– Свой первый выигрыш я получил в 12 лет. Ставил на киберспорт, разбирался в командах, кто в какой форме, какие результаты демонстрирует, – говорит он.

Потом на «заработанные» деньги парень стал покупать себе дорогую одежду, делал подарки родителям и в целом ни в чем себе не отказывал. При этом окружающие не подозревали о его деятельности, думая, что он просто имеет хорошую зарплату.

– Мама была рада, когда я делал ей подарки, а отец как-то не обращал внимание. Помню, как поставил 50 тысяч, а выиграл полтора миллиона тенге! Думаю, в тот момент меня и засосало в эту воронку. Пос­ле минимальные суммы ставок начали расти. По сути, я ставил почти каждый день, и мысль о легких деньгах вскружила мне голову, – рассказывает Сергей.

Правда, со временем везение словно улетучилось. И как часто бывает в таких ситуациях, он захотел все отыграть. Только попытки были тщетны. Денно и нощно все мысли крутились вокруг ставок, былых и грядущих побед, однако на деле росли только суммы долгов.

– И у меня стали появляться нехорошие мысли. Я... украл, причем у собственных родителей, – продолжает он. – Около четырех тысяч долларов. Потом я, конечно, понял, что это уже предел, так дальше не должно продолжаться. Осознал, наконец, что это проблема, обратился за помощью к профессионалам. Теперь очень сожалею о своих поступках.

К счастью, Сергей успел вовремя среагировать, а вот Думану (имя также изменено) повезло меньше. К своим тридцати годам он проиграл в букмекерских конторах все, что у него было.

По словам мужчины, он знает буквально все о футболе, и это подтвердила первая его ставка: тысяча тенге превратилась в двести тысяч. Думан тщательно следил за сводками, читал аналитические статьи, слушал экспертов, изучал биографии спортс­менов и тактики футбольных команд.

– Я стал экспертом. Таких, как я, называют капперами – мы продаем свои прогнозы на спорт. Чтобы доказать свою эффективность, состоятельность, минимальная моя ставка тогда составляла два миллиона тенге, – вспоминает он. – Но только в какой-то момент пошли проигрыши, и мои прогнозы перестали оправдываться. Начались кредиты. Потом в ход пошли машина, квартира. Ушло буквально все. В итоге, чтобы покрыть долги, пришлось продать дом родителей. Помню слезы матери...

Проблемы лудомании в нашей стране звучат все громче. В сентябре 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, где также затронул вопросы игровой зависимости среди населения. «В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией. В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам», – отметил тогда Президент.

К слову, сколько точно граждан стало заложниками подобного недуга, доподлинно неизвестно, но Министерство здравоохранения, используя математическое моделирование, сообщило, что в Казах­стане цифра доходит до 36 тыс. человек.

По словам психолога-практика, старшего преподавателя высшей гуманитарной школы Maqsut Narikbayev University Анны Поздеевой, любая зависимость – это в первую очередь закрытие своих базовых потребностей. Достаточно часто это могут быть потребности в безопасности, в любви, во внимании или просто необходимость быть важным, уважаемым, признанным.

– Все эти потребности человек реализует через зависимости, уходя тем самым в спекулятивное получение того, чего он желает. И в данном случае, когда мы говорим о лудомании, закрывается сразу несколько потребностей. Основой игровой зависимости выступает потребность быть богатым, везучим. Так сказать, получить от пространства какие-то знаки, что мы любимы и приняты высшими силами, фортуной, успехом, – уточняет она.

По словам психолога, зачастую проблема лежит в детстве. Неудивительно, что и действия лудомана схожи с поведением ребенка.

– В первую очередь это отсутствие ответственности – за себя, свое поведение. У них крайне слабый внутренний конт­роль, – отмечает специалист.

Также лудомания может быть наследственной. Нет, она не передается в виде генетического заболевания, но основой служит копирование паттерна поведения.

– Ребенок, который растет в семье, где есть зависимость, особенно уязвим. Нередко бывает так, что его отец, к примеру, страдал алкоголизмом, а сын хоть и не пьет, но становится лудоманом, – пояс­няет психолог.

Согласно отдельным исследованиям, одна из причин кроется в нарушении выработки эндорфина, то есть гормона удовольствия. Если обычному человеку достаточно маленьких причин для радос­ти, то зависимому необходимы колоссальные эмоциональные встряски, что и дают ставки. Человек постоянно хочет переживаний и идет на все большие риски.

– И здесь, как и в любой зависимости, возникает проблема дозировки. Вначале даже небольшое количество наркотика, алкоголя, суммы ставок вызывает удовольствие, яркие впечатления. А потом возникает привыкание, нужна доза все больше и больше, более рисковые действия просто для того, чтобы получить то, что было раньше. Поэтому надо понимать: игроманы играют не для выигрыша, а чтобы раскрасить яркими крас­ками свою жизнь. Только в этом случае они чувствуют себя живым человеком. Во всех остальных случаях они живут как бы от эпизода к эпизоду, – дополняет Анна Поздеева.

Выход из зависимости очень сложен, а в особенности из лудомании. Дело в том, подчеркивает специалист, что игровая зависимость в отличие от алкогольной и наркотической практически не отражается на физическом самочувствии. Иначе говоря, пьющие люди знают, что спиртное вредно, и осознают базовый посыл: хочешь жить – бросай пить, бросай наркотики, иначе ты умрешь.

– С лудоманией так не получается. Физическому здоровью почти нет ущерба. И если уж алкоголик умудряется сказать, что он не таков и в любой момент может бросить, то лудоману такая формула вообще не подходит, он вряд ли признает, что болен, и находится в большом отрыве от реальности, – говорит специалист.

Но лечение все же существует. Больные находятся под контролем наставников, которые зачастую и сами когда-то страдали от лудомании. Вместе с тем огромная работа проводится с окружением, потому что невозможно изменить зависимого без изменения среды, где он проживает. Однако с последним есть затруднения.

– С игроманией есть еще одна проблема, которая заключается в бесконечной рекламе. На сегодняшний день табак и алкоголь не рекламируются в том объеме, как раньше. Но ставки на спорт и любые другие, букмекерские конторы, которые работают в онлайн-режиме, рекламируются постоянно. И человеку, склонному к внушению, не обладающему твердой волей, нет ничего легче, как начать играть, – объясняет ситуацию психолог.

В Казахстане планируют принять ряд новых мер по борьбе с игровой зависимостью и хотят запретить рекламу букмекерских контор. Соответствующие законодательные поправки в настоящее время рассматриваются в Парламенте.

В свою очередь Премьер-министр РК Алихан Смаилов отмечал, что лудомания в стране стала второй причиной разводов в семьях после алкоголизма и наркомании. В качестве предложений им была озвучена необходимость запрета на рекламы букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино; на участие в играх лиц, которые находятся в едином реестре должников, неплательщиков алиментов, имеющих просроченные задолженности по банковским кредитам; повышение до 25 лет допустимого возраста для участия в азартных играх.

Также по поручению министра здравоохранения Ажар Гиният в Казахстане нач­нут подготовку проекта Национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических). Руководитель ведомства обозначила в планах регистрацию людей с зависимостями во внутренних информационных системах медицинских организаций.

Отметим, что лудомания – проблема не только нашей страны. По данным зарубежных научных исследований, в мире ею увлечено около 3% взрослого населения, при этом 12,5% из них играют регулярно. Из числа людей, имеющих клинические критерии лудомании, всего 8% признают у себя пристрастие к азартным играм.