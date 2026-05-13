Ставка на масличные

Сельское хозяйство
370
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В регионе началась весенняя полевая кампания. Как отметил в ходе брифинга руководитель управления сельского хозяйства региона Ертай Куанбаев, на сегодняшний день зерновые засеяны на площади 1,6 тыс. га, что составляет 0,6% от запланированного объема.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В текущем году общая площадь посевов сельскохозяйст­венных культур составит 789,3 тысячи гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые культуры разместятся на 299,2 тысячи гектаров, мас­личные – на 340,3 тысячи, кормовые – на 138 тысячах, картофель – на 6,6 тысячи, овощи и бахчевые – 5,2 тысячи гектаров, – проинформировал Ертай Куанбаев.

Продолжаются подготовительные работы: закрытие влаги выполнено на 67,2 тыс. гектаров, предпосевная обработка – на 47,7 тыс. га, весенняя вспашка – на 25,3 тыс. гектаров. В Урджарском районе посевная уже идет активными темпами. Здесь засеяно 5,9% от плана.

Утверждена структура посевных площадей на 2026-й. По словам Ертая Куанбаева, ­важнейшим направлением ­остается возделывание мас­личных культур. В 2025-м их посевная площадь достигла 339,4 тыс. га, увеличившись на 43 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. Нынче аграриям предстоит сохранить эти позиции.

Еще одно направление рос­та связано с кукурузой. Если в 2025 году под нее было отведено 8,1 тыс. га, то нынче планируется увеличить площадь до 10 тыс. га. Таким образом, в регионе продолжают курс на расширение возделывания более рентабельных и востребованных культур, постепенно снижая зависимость от традиционных посевов.

Что касается финансирования весенне-полевых работ, то в рамках программы «Кең дала» на текущий год для области предусмотрено 14 млрд тенге. Прием заявок на кредитование начался в октябре 2025-го.

– На сегодняшний день профинансировано 109 сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 10,5 миллиарда тенге. Также в стадии рассмот­рения находятся 97 заявок на сумму в 4,4 миллиарда тенге, – сказал он.

Во всех районах совместно с АО «Аграрная кредитная корпорация» и ­«КазАгроФинанс» проведена информационно-разъяснительная работа. Благодаря раннему финансированию фермеры получили возможность заблаговременно и по доступным ценам приобрести качест­венные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также ­горюче-смазочные материалы и сельскохозяйственную технику.

Готовность всей техники к весенне-полевым работам составляет 100%. Всего в посевной задействовано 12 297 единиц машин и механизмов, включая около 120 высокопроизводительных посевных комплексов, более 2,2 тыс. сеялок и свыше 3,2 тыс. почвообрабатывающих агрегатов.

– По итогам 2025 года благодаря мерам государственной поддержки аграриями приоб­ретено 592 единицы современной полевой техники, уровень обновления ее парка составил 6,7 процента. Это позволит провести посевную кампанию в оптимальные агротехни­ческие сроки с максимальной производительностью, а также повысить качество и равномерность посевов. В текущем году планируется довести уровень обновления техники до восьми процентов, – заявил Ертай Куанбаев.

Завершить весенне-полевые работы в регионе планируется до 1 июня.

#сельское хозяйство #посевная #АПК #Ертай Куанбаев

