Ставка на урожай

Сельское хозяйство
482
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область заявила о полной готовности к предстоящей уборочной кампании

фото акимата СКО

В этом году аграриям СКО предстоит убрать 4,3 млн гектаров посевов, из которых 3 млн засеяно зерновыми культурами.

Главные задачи – провести работы в оптимальные сроки, применяя современные агротехнологии, обеспечить высокое качество продукции и сохранить лидерство региона в агропромышленном комплексе страны. Эти темы стали ключевыми на Дне поля «Ұлы дала астығы – 2025», который прошел в Мамлютском районе.

День поля на базе крестьянского товарищества «Мамбетов и К» собрал представителей Министерства сельского хозяйства, акимата СКО, руководителей сельхозформирований, аграриев, ученых и партнеров из России. В центре внимания оказались ход подготовки к уборочной кампании и меры государственной поддержки.

– Нужно отметить высокую эффективность государственной поддержки, оказываемой аграриям в этом году. Благодаря удешевленным удобрениям, доступному дизельному топливу и программам по техническому переоснащению аграрный сектор получил мощный импульс для уверенного начала сезона, – подчеркнул Герой Труда Казахстана генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

Как отмечали участники мероприятия, сезон 2025-го стал рекордным по объему финансовой поддержки. По программе «Кең дала 2» аграриям региона выделено 97 млрд тенге – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Эти средства позволили провести модернизацию техники, обновить семенной фонд, закупить 329 тыс. тонн удобрений и провести диверсификацию посевов в пользу масличных и социально значимых культур.

– Государственная поддержка стала важным фактором оптимизации наших затрат. Благодаря льготному кредитованию под пять процентов годовых мы смогли расширить производство в трех районах области – Есильском, Кызылжарском и Мамлютском. Это ощутимая помощь, которая дает уверенность в завтрашнем дне, – отметил директор ТОО «Асхат Агро» Нагашибай Барлубаев.

На выставочной площадке участники мероприятия озна­комились с современными образцами сельхозтехники и достижениями в селекции. По словам специалистов, особый упор в ныншнем году был сделан на обеспечение аграриев минеральными удобрениями. Заключены договоры на поставку свыше 340 тыс. тонн – это 102% от запланированного объема.

В рамках Дня поля также прошел семинар-совещание, на котором аким СКО Гауез Нурмухамбетов подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков уборки и применения эффективных технологий.

– Мы должны провести уборочную кампанию в оптимальные сроки. Все, что необходимо для этого – техника, топливо, удобрения – у хозяйств есть. Сейчас важно не упустить ни одного дня, – отметил глава региона.

Ранее Гауез Нурмухамбетов отчитался о проделанной работе перед Главой государства, отметив, что по итогам первого полугодия краткосрочный экономический индикатор региона составил 111,8%. В сельском хозяйстве зафиксирован рост на 6,3%, продолжается диверсификация посевных площадей – в этом году засеяно порядка 1 млн га масличных культур, что составляет треть всех масличных площадей страны.

Регион также лидирует по применению минеральных удоб­рений и реализации инвестиционных проектов в агропроме – построены современные МТФ, запущены заводы по переработке масличных и кормовых культур, комбикормовые предприятия и молочные комплексы.

Северный Казахстан входит в уборочную кампанию не как регион в ожидании урожая, а как субъект, последовательно реализующий стратегию агроразвития нового поколения – с акцентом на устойчивость, технологичность и экспорт.

#подготовка #СКО #урожай #уборочная

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Не полагаясь на авось

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]