фото акимата СКО

В этом году аграриям СКО предстоит убрать 4,3 млн гектаров посевов, из которых 3 млн засеяно зерновыми культурами.

Главные задачи – провести работы в оптимальные сроки, применяя современные агротехнологии, обеспечить высокое качество продукции и сохранить лидерство региона в агропромышленном комплексе страны. Эти темы стали ключевыми на Дне поля «Ұлы дала астығы – 2025», который прошел в Мамлютском районе.

День поля на базе крестьянского товарищества «Мамбетов и К» собрал представителей Министерства сельского хозяйства, акимата СКО, руководителей сельхозформирований, аграриев, ученых и партнеров из России. В центре внимания оказались ход подготовки к уборочной кампании и меры государственной поддержки.

– Нужно отметить высокую эффективность государственной поддержки, оказываемой аграриям в этом году. Благодаря удешевленным удобрениям, доступному дизельному топливу и программам по техническому переоснащению аграрный сектор получил мощный импульс для уверенного начала сезона, – подчеркнул Герой Труда Казахстана генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

Как отмечали участники мероприятия, сезон 2025-го стал рекордным по объему финансовой поддержки. По программе «Кең дала 2» аграриям региона выделено 97 млрд тенге – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Эти средства позволили провести модернизацию техники, обновить семенной фонд, закупить 329 тыс. тонн удобрений и провести диверсификацию посевов в пользу масличных и социально значимых культур.

– Государственная поддержка стала важным фактором оптимизации наших затрат. Благодаря льготному кредитованию под пять процентов годовых мы смогли расширить производство в трех районах области – Есильском, Кызылжарском и Мамлютском. Это ощутимая помощь, которая дает уверенность в завтрашнем дне, – отметил директор ТОО «Асхат Агро» Нагашибай Барлубаев.

На выставочной площадке участники мероприятия озна­комились с современными образцами сельхозтехники и достижениями в селекции. По словам специалистов, особый упор в ныншнем году был сделан на обеспечение аграриев минеральными удобрениями. Заключены договоры на поставку свыше 340 тыс. тонн – это 102% от запланированного объема.

В рамках Дня поля также прошел семинар-совещание, на котором аким СКО Гауез Нурмухамбетов подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков уборки и применения эффективных технологий.

– Мы должны провести уборочную кампанию в оптимальные сроки. Все, что необходимо для этого – техника, топливо, удобрения – у хозяйств есть. Сейчас важно не упустить ни одного дня, – отметил глава региона.

Ранее Гауез Нурмухамбетов отчитался о проделанной работе перед Главой государства, отметив, что по итогам первого полугодия краткосрочный экономический индикатор региона составил 111,8%. В сельском хозяйстве зафиксирован рост на 6,3%, продолжается диверсификация посевных площадей – в этом году засеяно порядка 1 млн га масличных культур, что составляет треть всех масличных площадей страны.

Регион также лидирует по применению минеральных удоб­рений и реализации инвестиционных проектов в агропроме – построены современные МТФ, запущены заводы по переработке масличных и кормовых культур, комбикормовые предприятия и молочные комплексы.

Северный Казахстан входит в уборочную кампанию не как регион в ожидании урожая, а как субъект, последовательно реализующий стратегию агроразвития нового поколения – с акцентом на устойчивость, технологичность и экспорт.