Стеклянный мост построят в Чёрном каньоне

Строительство
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Его стоимость оценивается в 2 миллиарда тенге

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Чёрном каньоне Алматинской области построят подвесной стеклянный мост. Местность находится на пути к Кольсайским озёрам, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Чёрный каньон в народе называют Кортогайским ущельем.

Как отмечается, в Кольсае и Кайынды в этом году побывали примерно 400 тысяч туристов. Многие из них останавливались и в этом ущелье. Теперь его решили превратить в популярную туристическую локацию. Из бюджета выделили 600 миллионов тенге на проведение электролинии. Инвесторы тоже изъявили желание вложить средства.

Стеклянный мост построят на высоте 80 метров. Его длина составит 170 метров, и он будет способен выдержать вес 500 человек. Его стоимость оценивается в 2 миллиарда тенге.

По словам автора проекта Сырыма Кольбаева, объект должен быть введён в строй до конца следующего года.

«Популярность экотуризма растёт с каждым годом. Мы разобьём здесь палаточный городок, построим три коттеджа и три ресторана. Всё будет в национальном стиле. Территория комплекса займет 5,5 гектара земли. Построим трассу для квадрациклов и организуем конные прогулки. Это будут трёхдневные туры для отечественных и иностранных туристов», - рассказал Кольбаев.

 

#строительство #мост #каньон #стеклянный

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