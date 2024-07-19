Степной орел поймал суслика: редкие кадры с птицами восхитили Казнет

Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал в соцсетях серию впечатляющих снимков с изображением птиц, обитающих в казахстанских степях, сообщает Kazpravda.kz
В своей подборке автор представил фотографии некоторых интересных птиц Казахстана, сделанных относительно недавно.
«Получилось сделать редкий кадр — степной орел поймал суслика. Мощные лапы хищника не оставили шансов грызуну и орел добыл себе пропитание», — пишет Дмитрий Доценко.
Подписчики восхитились природной грацией и мощью степного орла в момент охоты и оставили множество лайков.
«Прекрасно пойманные кадры!.. Так восхитительно видеть дикую природу так близко!.. Ракурсы, цвет, разнообразие нашей фауны просто бесподобно!.. Пересмотрела не один раз. Какая милота!.. Шикарные фото. Благодарю за шанс увидеть вашими глазами красоту и природу родного края», – гласят восторженные комментарии.