Степной орел поймал суслика: редкие кадры с птицами восхитили Казнет

Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал в соцсетях серию впечатляющих снимков с изображением птиц, обитающих в казахстанских степях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Дмитрий Доценко

В своей подборке автор представил фотографии некоторых интересных птиц Казахстана, сделанных относительно недавно.

«Получилось сделать редкий кадр — степной орел поймал суслика. Мощные лапы хищника не оставили шансов грызуну и орел добыл себе пропитание», — пишет Дмитрий Доценко.

Подписчики восхитились природной грацией и мощью степного орла в момент охоты и оставили множество лайков.